2019-03-06T12:37:08+03:00
Общество

Четверо жителей Югры вышли в финал конкурса «Лидеры России»

В состязании примут участие 300 лучших руководителей со всей страны
Алена Кульмухаметова
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Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» состоится в Сочи с 13 по 17 марта.

Честь Югры на престижном соревновании представят Дмитрий Тей из Ханты-Мансийска с проектом «Образование в IT-стойбище», Андрей Кныш из Сургута с проектом «Новое предназначение», его земляк Степан Прокопович с проектом «Социально-экономическое лидерство региона» и житель Лангепаса Дмитрий Горбунов с проектом «Спорт доступен всем».

В правительстве Югры отметили, что всего в состязании примут участие 300 лучших руководителей со всей страны, успешно преодолевшие дистанционные и очные испытания.

Напомним, что «Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Всего для участия в соревновании было зарегистрировано 227193 заявки. От Ханты-Мансийского автономного округа поступило 3053 заявки. К участию в очном полуфинале в Екатеринбурге были допущены 48 югорчан. В финал же вышли 4 представителя автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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