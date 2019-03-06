СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-06T12:00:05+03:00

В Сургуте судят горе-лесоруба. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Незаконную рубку деревьев выявили инспекторы Природнадзора в сургутском лесу и обратились в полицию. Лесорубом оказался местный житель.

Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, если это деяние совершено в крупном размере.

В сентябре 2018 года, находясь на территории Сытоминского участкового лесничества в Сургутском районе, мужчина заготовил дрова для собственных нужд, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 53 тысяч рублей.

Ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме добровольно.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU