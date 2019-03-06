Вартовчане СМС-ками собирают деньги для погорельцев
В Нижневартовске проходит марафон по сбору средств для жильцов дома № 49 по улице Чапаева, пострадавших во время пожара 12 февраля. Администрация города и окружные власти в рамках законодательства оказывают помощь погорельцам. Но люди, попавшие в непростую ситуацию, еще долго будут нуждаться и в моральной, и в материальной поддержке.
- Любая помощь в таких случаях никогда не бывает лишней, - сказал в своём обращении председатель Думы Нижневартовска Максим Клец. - Нас всех воспитал Север. И я убежден, что поговорка: «Чужой беды не бывает» - для нижневартовцев не просто слова, а правило жизни. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, кто готов и может оказать материальную помощь пострадавшим - присоединиться к нашей акции.
Чтобы принять участие в акции, необходимо:
- отправить с мобильного телефона СМС на короткий номер 3434 со словами платёж Добро
- написать сумму перечисления цифрами
- если сумма не указывается, то со счёта спишется 100 рублей
- в ответ придёт СМС с указанием кода, который нужно ввести, чтобы подтвердить перечисление.
Сделать взнос также можно через сайт tvoridobro-nv.ru. От юридических лиц перечисления принимаются по банковским реквизитам Ханты – Мансийского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Марафон помощи продлится до 10 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU