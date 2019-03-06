СЕГОДНЯ 11:40 2019-03-06T11:40:53+03:00

Биатлонистка из Нижневартовска завоевала золотую медаль на Всемирной зимней Универсиаде. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Спортсмены их Ханты-Мансийского автономного округа в составе сборной России продолжают пополнять копилку наград на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая в эти дни проходит в Красноярске.

Так, сегодня, 6 марта, нижневартовская биатлонистка Екатерина Мошкова завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км, показав итоговое время на финише 22 минуты 59,4 сек. Весь пьедестал почета остался за сборной Российской Федерации.

Ранее спортсменка завоевала «Серебро» – она стала второй в индивидуальной гонке среди женщин.

Ещё один нижневартовский биатлонист - Никита Поршнев принес в копилку российской команды золотую медаль. Он стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Спортсмен преодолел расстояние за 52 минуты 16, 9 секунд.

Добавим, Всемирная зимняя Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). В соревнованиях участвуют студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям. До закрытия масштабных состязаний, 12 марта, будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, шорт-треке.

ИСТОЧНИК KP.RU