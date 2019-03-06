Мошенники оформили микрозайм на жителя Сургута
Житель Сургута взял кредит, сам того не зная. Молодой мужчина не пожелал платить за преступников и обратился в полицию.
В дежурную часть полиции Сургута в минувшие сутки обратился 34-летний сургутянин, пострадавший от действий мошенников.
Мужчине стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Полицейские выяснили, что мошенники, используя персональные данные заявителя, в Интернете оформили на его имя микрозайм на сумму 6 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU