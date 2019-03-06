2019-03-06T11:33:01+03:00
Происшествия

Мошенники оформили микрозайм на жителя Сургута

О долге он узнал после звонка из банка
Алена Кульмухаметова
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Житель Сургута взял кредит, сам того не зная. Молодой мужчина не пожелал платить за преступников и обратился в полицию.

В дежурную часть полиции Сургута в минувшие сутки обратился 34-летний сургутянин, пострадавший от действий мошенников.

Мужчине стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Полицейские выяснили, что мошенники, используя персональные данные заявителя, в Интернете оформили на его имя микрозайм на сумму 6 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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