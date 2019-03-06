СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-06T10:59:08+03:00

В Югре ожидается усиление ветра. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта на территории Югры ожидаются небольшой, по западным районам умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы 14-19 метров в секунду. Температура ночью -19,-24 ºС, по востоку -13,-18 ºС, по северу до -29 ºС, днем -3,-8 ºС, местами -10,-15 ºС.

Напомним, в Югру пришёл циклон, который принёс с собой сильный ветер и снегопады. При этом, стало теплее.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на междугородных трассах, как правило, всегда холоднее.

Особую осторожность при гололедных явлениях необходимо соблюдать и пешеходам. При осложнении обстановки на дорогах, в условиях плохой видимости нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU