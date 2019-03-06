В Мегионе жильцам балков губернатор Югры рассказала о размерах жилищных субсидий

СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-06T10:52:15+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова в Мегионе встретилась с жителями балочного фонда в жилгородке «МУ-18». Большую часть жителей уже расселили. На сегодняшний день здесь осталось одиннадцать семей.

В разговоре с губернатором мегионцы озвучивали волнующих их вопросы: и по размеру субсидии, и по ценам на жилье, которые, по их мнению, могут вырасти из-за спроса на квартиры в связи с реализацией балочной программы.

- У нас было пятнадцать муниципалитетов, где были зарегистрированы почти десять тысяч приспособленных для проживания строений. В Сургуте и Нижневартовске решения по балкам уже приняты. На сегодняшний день осталось порядка трех тысяч балков в пяти муниципалитетах, которые должны быть расселены в течение этого года. И задача глав территорий – справиться с этой задачей. Средства на это запланированы с учетом стоимости квадратного метра жилья на рынке, - сказала Наталья Комарова.

Отметим, что на 1 января 2012 года – начало реализации адресной программы по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, в Мегионе насчитывалось около 900 балочных строений. После принятых на уровне автономного округа и муниципального образования решений осталось расселить 241 строение. На реализацию этих мероприятий в 2019 году выделено более 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU