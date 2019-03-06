Жительница Нефтеюганска по вине мошенников осталась без денег и без путёвки в Крым

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-06T10:45:44+03:00

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Неприятностями обернулась подготовка к долгожданному отдыху жительнице Нефтеюганска. Женщина нашла сайт-двойник.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, 36-летняя потерпевшая решила забронировать путевки в один из пансионатов Республики Крым. В сети Интернет женщина нашла сайт, по ее словам, содержащий официальную информацию о курорте и его представителях. Потерпевшая с помощью ресурса не только «забронировала» понравившуюся путевку, но и оплатила ее полную стоимость.

Так как собственных денег жительнице Нефтеюганска не хватило, ей пришлось занимать у знакомых. Оказалось, что деньги ушли мошенникам, а сайт являлся двойником. В общей сложности заявительница лишилась 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU