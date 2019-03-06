Народные гуляния пройдут в Ханты-Мансийске 10 марта
На Центральной площади города жители и гости окружной столицы Югры 10 марта станут участниками народных гуляний «Ты гуляй, разудалая Масленица!».
Откроет праздничное мероприятие, театрализованный пролог «Масленица пришла – отворяй ворота!», кульминацией которого станет взятие снежного городка и старинный обряд «Сожжение чучела Масленицы».
Традиционно главным аттракционом на Центральной площади станет «Масленичный столб» - одна из любимейших народных забав, которая была популярна как в старину, так и сейчас, тому подтверждение ежегодное количество участников и зрителей. Всем желающим принять участие в конкурсе «Масленичный столб» необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Также гостей праздника ждут пневмоаттракционы «Гигантский хоккей», «Скоростные торпеды» и др.; увлекательные состязания по метанию варежек, перетягиванию Масленицы, распиливанию брёвен и плетению гигантских косичек.
ИСТОЧНИК KP.RU