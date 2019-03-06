2019-03-06T09:59:24+03:00
Происшествия

В Лангепасе будут судить мать, которая научила воровать малолетнюю дочь

Из магазина похищены продукты на 17 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Лангепасе будут судить мать, которая научила воровать малолетнюю дочь. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Лангепасе будут судить мать, которая научила воровать малолетнюю дочь. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Лангепаса выявила факт вовлечения несовершеннолетней девочки в совершение преступления. На преступление ребёнка надоумила мать.

Как сообщили в прокуратуре Югры, в декабре 2018 года жительница Сургута, приехав в один из магазинов города со своей одиннадцатилетней дочерью, вовлекла подростка в совершение кражи продуктов на сумму свыше 17 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего иным способом, совершенное родителем».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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