2019-03-06T09:53:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пантомимщики открыли игровой сезон

Чемпионат посвящен Году семьи в Югре
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске пантомимщики открыли игровой сезон. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаВ Ханты-Мансийске пантомимщики открыли игровой сезон. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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В окружной столице Югры состоялся первый в 2019 году турнир Чемпионата по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи, молодых семей Ханты-Мансийска.

В 2019 году Чемпионат посвящен Году семьи в Югре и в честь этого появилась новая номинация «Лучшая семья пантомимщиков», появились тематические карточки с новыми словами.

Программа турнира по традиции состояла из 4-х конкурсных заданий: блиц, пойми меня, конкурс капитанов и финал, где участники жестами показывали современные российские песни.

По итогам первого Весеннего турнира Чемпионата по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи города Ханты-Мансийска «Лучшей пантомимщицей» стала Надежда Гаглоева из команды работающей молодежи «Марсель Марсо», «Лучшим пантомимщиком» – Данил Никитин из команды школьников «#33кита».

Приз симпатий жюри достался команде школьников «#33кита». Лучшей семьёй пантомимщиков признана семья Перевертайло (команда «Вывих мозга»).

В течение всего игрового сезона организаторы ведут рейтинговую таблицу. В декабре на открытом финальном турнире определится лучшая команда 2019 года. Напомним, что лучшей командой прошлого игрового сезона стала команда работающей молодежи «Утюги», которые в этом сезоне играют под названием «Страхоминаторы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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