СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-06T09:45:58+03:00

Десять месяцев в колонию строгого режима отправлен вартовчанин за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне Нижневартовский городской суд осудил жителя Нижневартовска и вынес приговор, связанный с лишением свободы, за пьянство за рулём.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в 38-летнего вартовчанина признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В июле 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако, в ноябре 2018 года вновь сел за руль автомобиля и стал им управлять до тех пор, пока не был остановлен сотрудниками ДПС. По итогам освидетельствования водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU