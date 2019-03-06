В Ханты-Мансийске появился первый цифровой дом

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-06T09:37:05+03:00

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Новоселье в первом цифровом доме №3 корп.2 на улице Заречная в Ханты-Мансийске совсем скоро отметит 71 семья.

Современные технологии приветствуют жильцов уже у входа в подъезд. Электронная система позволяет открывать дверь нажатием кнопки с любого запрограммированного гаджета, формировать журнал видео фиксаций и передавать изображение в мобильное приложение, тем самым информируя жильцов о всех посетителях. Важно, что через домофон теперь можно вызвать службу спасения 112 и передать всю необходимую информацию.

С помощью облачного видеонаблюдения, установленного при входе в подъезд и на придомовой территории, видна обстановка во дворе, на детской площадке, автостоянке и в подъезде. Технические возможности сервиса многофункциональны: камеры записывают видео со звуком, в темноте, сценарий видеоаналитики также может быть настроен индивидуально. Например, по запросу клиента фиксируются определенные действия – крик или пересечение границ детской площадки.

Доступ к трансляции можно организовать для всех заинтересованных лиц: представителей управляющей компании, органов власти, жильцов квартир. При этом просматривать ситуацию на объекте можно из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет, а все записи хранятся в зашифрованном виде в облаке под надежной защитой от всех возможных кибератак.

В настоящее время дом уже сдан в эксплуатацию и новоселы полным ходом ведут отделочные работы в своих квартирах.

Добавим, что первый цифровой дом был построен в Нижневартовске.

ИСТОЧНИК KP.RU