В Ханты-Мансийске появился первый цифровой дом
Новоселье в первом цифровом доме №3 корп.2 на улице Заречная в Ханты-Мансийске совсем скоро отметит 71 семья.
Современные технологии приветствуют жильцов уже у входа в подъезд. Электронная система позволяет открывать дверь нажатием кнопки с любого запрограммированного гаджета, формировать журнал видео фиксаций и передавать изображение в мобильное приложение, тем самым информируя жильцов о всех посетителях. Важно, что через домофон теперь можно вызвать службу спасения 112 и передать всю необходимую информацию.
С помощью облачного видеонаблюдения, установленного при входе в подъезд и на придомовой территории, видна обстановка во дворе, на детской площадке, автостоянке и в подъезде. Технические возможности сервиса многофункциональны: камеры записывают видео со звуком, в темноте, сценарий видеоаналитики также может быть настроен индивидуально. Например, по запросу клиента фиксируются определенные действия – крик или пересечение границ детской площадки.
Доступ к трансляции можно организовать для всех заинтересованных лиц: представителей управляющей компании, органов власти, жильцов квартир. При этом просматривать ситуацию на объекте можно из любой точки мира, где есть доступ в сеть интернет, а все записи хранятся в зашифрованном виде в облаке под надежной защитой от всех возможных кибератак.
В настоящее время дом уже сдан в эксплуатацию и новоселы полным ходом ведут отделочные работы в своих квартирах.
Добавим, что первый цифровой дом был построен в Нижневартовске.
ИСТОЧНИК KP.RU