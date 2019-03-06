2019-03-06T08:57:29+03:00
Происшествия

Два когалымчанина сняли с грузового «Урала» аккумуляторы

Кражу раскрыли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Зачем двум жителям Когалыма понадобились сразу две аккумуляторные батареи с грузовика выясняют полицейские. Преступников задержали накануне.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими города Когалыма возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин. Известно, что подозреваемые похитили из машины «Урал» две аккумуляторные батареи стоимостью 22 000 рублей. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 31, из них: один случай разбоя, 8 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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