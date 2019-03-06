2019-03-06T08:53:21+03:00
Общество

В Нижневартовске волонтёры накормят блинами нуждающихся

Акцию запланировали пожилые люди
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске волонтёры накормят блинами нуждающихся. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске волонтёры накормят блинами нуждающихся. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Серебряные волонтёры Нижневартовска на территории Храма Рождества Христова 7 марта 2019 года в 10:30 часов будут угощать всех нуждающихся блинами.

Отметим, что организовать данное волонтёрское мероприятие было решено на очередной встрече в рамках проекта «Югорское долголетие». Неравнодушные пожилые люди проявили инициативу, а организаторы проекта, которыми являются добровольцы медицинских учреждений города, оказывают всю необходимую помощь в подготовке.

Добавим, что сейчас в России идёт неделя Масленицы. Это один из самых веселых и долгожданных праздников в году среди православных верующих. Празднование длится семь дней, в это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гулянья и кушают блины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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