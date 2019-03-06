2019-03-06T08:47:46+03:00
Происшествия

В Нягани уголовник похитил электронные часы

Краденое полицейские вернули в магазин
Алена Кульмухаметова
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Рецидивист вновь пошёл на кражу. На этот раз ему приглянулся товар в магазине бытовой техники.

- В Нягани сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. 27-летний молодой человек, находясь в 3 микрорайоне в магазине бытовой техники и электроники, похитил электронные часы. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила 3000 рублей. Похищенное изъято, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: кража, угон, мошенничество и один случай умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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