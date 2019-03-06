СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-06T08:17:08+03:00

В минувшие сутки в Югре в четырёх ДТП пострадали семь человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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В Сургуте водитель иномарки наехал во дворе на пятилетнего мальчика. Ребёнок получил травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 марта в 16:30 в городе Сургут, в дворовом проезде на улице Чехова, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Датцун Он-До», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход, мальчик 2014 года рождения, получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU