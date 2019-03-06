2019-03-06T07:58:12+03:00
Общество

В Нижневартовске создадут сеть арендных домов

Проект можно реализовать на имеющихся объектах незавершенного строительства
Алена Кульмухаметова
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Перспективы развития проекта по строительству в городе домов подобного типа обсудили руководитель муниципалитета Василий Тихонов и генеральный директор АО «Ипотечное агентство Югры» Евгений Чепель. Накануне, 5 марта, между администрацией города и ипотечным агентством подписано соглашение о вводе первого арендного дома в Нижневартовске.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета Василий Тихонов, возведение домов подобного типа необходимо продолжить.

- Есть земельные участки, на которых можно строить доходные дома. Но мы рассматриваем и другие варианты. Проект можно реализовать на имеющихся объектах незавершенного строительства – такие дома у нас тоже есть. Ведем переговоры о том, чтобы использовать одну из так называемых недостроенных «коробок» дома под доходный дом, проведя необходимую реконструкцию. Важно, чтобы в городе не было незавершенных объектов, которые не красят облик Нижневартовска, - подчеркнул Василий Тихонов.

Состоялось первое заселение дома, построенного на улице Мира. Он расположен в пешей доступности от строящейся Нижневартовской центральной больницы на 1100 коек, где в дальнейшем будут работать приглашенные в город медицинские работники.

Напомним, изначально дом планировалось заселять летом 2019 года. Но, отмечая необходимость скорейшего решения вопроса дефицита узких специалистов, глава города Василий Тихонов во время совещания, которое состоялось на строящейся площадке в январе, рекомендовал ускорить процесс ввода жилого дома. В результате один из двух подъездов дома готов к новоселью в марте. Ключи от квартир получили пять семей.

Стоимость жилья предполагается ниже рыночной. Варианты различной формы компенсации рассматриваются работодателями. Напомним, этот доходный дом первый в Нижневартовске и один из немногих в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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