2019-03-06T07:54:53+03:00
Происшествия

В Мегионе на микрофинансовую компанию произошло вооружённое нападение

Преступником оказался их клиент
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе на микрофинансовую компанию произошло вооружённое нападение. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе на микрофинансовую компанию произошло вооружённое нападение. Фото с сайта pixabay.com
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение на микрофинансовую компанию. Полицейским в короткие сроки удалось задержать грабителя.

В дежурную часть полиции Мегиона поступило сообщение от сотрудницы микрофинансовой компании о совершенном разбойном нападении. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, похитил 30 тысяч рублей из кассы фирмы, после чего скрылся. Оперативники установили случайного свидетеля происшествия. По его показаниям в короткие сроки оперативникам удалось установить марку и владельца автомобиля, на котором скрылся преступник, и впоследствии установить личность грабителя.

Выяснилось, что 28-летний злоумышленник являлся клиентом микрофинансовой компании, на которую и было совершено разбойное нападение. Он числился в списке злостных неплательщиков и постоянные звонки менеджеров организации стали причиной совершения преступления. В этот вечер, прежде чем совершить ограбление, молодой человек два раза заходил в помещение кредитной фирмы под разными предлогами. В третий раз он зашел, достал травматический пистолет и направил его на сотрудника компании с требованием отдать все имеющиеся деньги. В кассе на тот момент находилось 30 тысяч рублей. Забрав деньги, он скрылся на автомобиле, которым управлял ничего не подозревающий знакомый грабителя. Похищенные средства потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нарушитель помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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