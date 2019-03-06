Югорский лыжный марафон поставит рекорд по количеству участников

СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-06T06:51:56+03:00

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В этом году финальный этап кубка международной федерации лыжных марафонов Worldloppet пройдет в Ханты-Мансийске. Иными словами, Югорский лыжный марафон включен в международную систему Worldloppet FIS CUP и станет замыкающим событием в кубке на дистанции 50 км свободным стилем.

По оценкам организаторов, число участников может превысить 3 тысячи, поставив рекорд в популярности марафона. В прошлом году в стартах приняли участие почти 2 тысяч человек.

Марафон традиционно проходит в Ханты-Мансийске с 2013 года в пойме реки Горная. Участникам предлагается совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: 5, 25 и 50 км.

Добавим, что нововведением этого года станет то, что церемония награждения победителей марафона состоится на центральной площади Ханты-Мансийска. Для болельщиков и любителей лыжного спорта впервые в истории марафона будет организован настоящий городской праздник с концертом известных рок-групп. Кроме того, в этом году будет организована дополнительная дистанция «2020», приуроченная к всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в столице Югры в 2020 году.

Как сообщили организаторы марафона, главная задача – это развитие массового спорта в Югре. В том числе, на ее реализацию направлен проект объединения трех больших лыжных трасс в Ханты-Мансийске. Добавим, что длина общей трассы может составлять 40 километров. Она будет интересна не только жителям, но и спортивным туристам.

Отметим, старт VII международного Югорского лыжного марафона состоится 6 апреля. В разные годы в гонке принимали участие такие титулованные спортсмены как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, олимпийские чемпионы Светлана Слепцова, Евгений Дементьев, Александр Легков. Югорский лыжный марафон – это событие мирового масштаба, настоящий бренд Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU