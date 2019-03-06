СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-06T06:45:50+03:00

Погода в Югре 6 марта: сильный ветер и снегопад Фото: Татьяна Коркина

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В среду 6 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, по западным районам умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-8 градусов, местами -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днём умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём -4,-6 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер южный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -9 градусов.

В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU