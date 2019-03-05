«Тайный покупатель» посетил поликлиники Нижневартовска

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-05T15:46:53+03:00

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Негласный экзамен прошли медицинские регистраторы первой и второй поликлиник города Нижневартовска. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

В течении года медицинский психолог Ольга Савченко проводила с регистраторами работу, направленную на формирование эффективного взаимодействия с пациентами. Учились бережно относиться к пациентам и к самим себе. Разбирали сложные конфликтные случаи, искали пути их решения. Специалисты изучили техники работы с агрессивными пациентами, способы саморегуляции психических состояний медицинского работника, механизмы психосоматических заболеваний.

По итогам скрытого наблюдения выяснилось, что в поликлинике №2 специалисты регистратуры уже давно привыкли к этому и алгоритмы взаимодействия отработаны на «отлично». А в поликлинике №1 замечены некоторые недочёты, которые психолог взял на контроль для построения плана дальнейшей деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU