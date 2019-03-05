СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-05T15:37:45+03:00

В Сургуте с крупной партией наркотиков задержана юная пара из Башкирии. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Полиция Сургута задержала и поместила в изолятор временного содержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в подъезде одного из домов по улице Быстринская в Сургуте были задержаны 18-летний парень и его 19- летняя подруга, у которых в карманах верхней одежды было обнаружено 35 свертков, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой пары, полицейскими были обнаружены весы, пакетики с застежкой, а также полимерный пакет, в котором находилось порошкообразное светлое вещество.

Эксперты подтвердили, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой более 230 граммов.

Злоумышленники пояснили, что приехали в Сургут из Республики Башкортостан, наркотик фасовали по сверткам и готовили к распространению через «тайники». Таким образом молодые люди хотели заработать денег.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыта или пересылки наркотических средств». Напоминаем, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU