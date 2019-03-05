СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-05T15:25:34+03:00

Биатлонист из Нижневартовска завоевал «золото» на Всемирной зимней Универсиаде. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Нижневартовский спортсмен Никита Поршнев на XXIX Всемирной зимней Универсиаде принес в копилку российской команды золотую медаль.

Никита стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Спортсмен преодолел расстояние за 52 минуты 16, 9 секунд.

«Серебро» в копилку страны принесла Екатерина Мошкова – она стала второй в индивидуальной гонке среди женщин.

Добавим, Всемирная зимняя Универсиада – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). В соревнованиях участвуют студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.

До закрытия масштабных состязаний, 12 марта, будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, шорт-треке.

ИСТОЧНИК KP.RU