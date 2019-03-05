В Пыть-Ях задержана наркодилер
С поличным была задержана жительница города Пыть-Ях во время очередной закладки. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, «закладки» с наркотиками злоумышленница размещала в дверных проемах подъездов жилых домов города.
Позже во время осмотра были обнаружены и изъяты два свертка изоляционной ленты желтого цвета, внутри которого находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является производным наркотического средства общей массой около 4 граммов.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Незаконный сбыт наркотиков». Женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU