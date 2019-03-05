В Пыть-Ях задержана наркодилер

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-05T15:13:51+03:00

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С поличным была задержана жительница города Пыть-Ях во время очередной закладки. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, «закладки» с наркотиками злоумышленница размещала в дверных проемах подъездов жилых домов города.

Позже во время осмотра были обнаружены и изъяты два свертка изоляционной ленты желтого цвета, внутри которого находились полимерные пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является производным наркотического средства общей массой около 4 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Незаконный сбыт наркотиков». Женщине грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU