В Югре волонтёры помогают переходить пенсионерам на «цифру»

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-05T15:00:05+03:00

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Югре предстоит полное отключение аналогового телесигнала и переход на «цифру». В июне жители автономного округа смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов в хорошем качестве.

Переходить на «цифру» югорчанам помогают волонтёры. Они настраивают приёмники на новый вид вещания.

В феврале на горячую линию поступило более 14 тысяч звонков для вызова волонтеров, которые на дому помогают подключить и настроить приставку.

Добавим, что за последние три месяца жители нашей страны приобрели 90 тысяч приставок, чтобы принимать цифровой телесигнал взамен аналогового. При этом, как отметил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, основной проблемой стала не доступность оборудования или его цена, а незнание, «каким образом воткнуть провод».

ИСТОЧНИК KP.RU