Вартовчанка дважды обманула налоговую

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-05T14:55:35+03:00

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Жительница Нижневартовска решила подзаработать, просто передав данные паспорта постороннему мужчине. Женщина была оформлена юридическим лицом.

Накануне прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период с февраля по август 2017 года к жительнице Нижневартовска дважды обратился мужчина, предложив ей за вознаграждение представить в налоговый орган свой паспорт для регистрации на ее имя юридического лица, на что она согласилась. При этом, правонарушительница фактически исполнять обязанности директора фирмы не собиралась, достоверно зная, что является подставным лицом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, обязательные работы - до 240 часов либо исправительные работы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU