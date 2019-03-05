2019-03-05T14:45:24+03:00
Общество

Дом погорельцев из Нижневартовска эксперты признали пригодным к проживанию

Восстановлением кровли займется подрядчик
Алена Кульмухаметова
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Дом погорельцев из Нижневартовска эксперты признали пригодным к проживанию. Фото с сайта администрации города НижневартовскДом погорельцев из Нижневартовска эксперты признали пригодным к проживанию. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Эксперты завершили техническое обследование пятиэтажного дома по адресу: улица Чапаева, 49, в котором 12 февраля загорелась кровля.

- Администрация города, в рамках мероприятий по ликвидации последствий пожара, заключила договор с экспертной компанией на проведение обследования дома. Специалисты установили, что плиты-перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад дома находится в удовлетворительном состоянии, - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Восстановлением кровли займется подрядчик, с которым уже в настоящее время проводится процедура заключения договора. На этой неделе запланировано начало работ. Средства для восстановления кровли выделены из резервного фонда бюджета города.

По информации куратора городского блока ЖКХ, 67 из 70 квартир обеспечены электричеством. Часть квартир нуждается в ремонте. Проведено комиссионное обследование квартир, совместно с жильцами составили акты о нанесенном ущербе. Двум семьям было предоставлено жилье в маневренном жилом фонде. Из городского бюджета оказана помощь тем, кто постоянно проживает и прописан в доме №49 по улице Чапаева. Также оказана помощь из окружного бюджета.

Напомним, пожар в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел 12 февраля. В 16 часов 51 минуту на пульт пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18 часов 45 минут. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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