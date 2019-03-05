2019-03-05T14:40:55+03:00
Происшествия

Житель Югорска «подарил» брокеру 700 тысяч рублей

Начинающий игрок установил программу удалённого доступа на компьютер
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Югорска «подарил» брокеру 700 тысяч рублейЖитель Югорска «подарил» брокеру 700 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Попытки заработать на бирже не увенчались успехом у начинающего брокера. Мужчина лишился крупной суммы денег, попав на уловки мошенников.

Накануне, в дежурную часть полиции Советского района обратился 45-летний житель Югорска по факту хищения у него свыше 700 тысяч рублей обманным путем.

В конце декабря 2018 года мужчина оставил заявку на сайте одного из банков в Интернете для дальнейшего зарабатывания денег на бирже по обмену валютных средств. Спустя несколько часов ему позвонил неизвестный, который представился специалистом данного банка и предложил помощь в регистрации.

Для верификации на сайте банка мужчине необходимо было наличие 18 тысяч рублей и установка программы для получения удаленного доступа к его компьютеру. Далее заявитель перевёл 17 тысяч 500 рублей. На протяжении всего времени его курировал менеджер банка, который помогал осуществлять торги на бирже. Также, будучи введенным в заблуждение и считая, что он выиграет, мужчина периодически переводил определенные суммы денег на покупку мнимых акций. Таким образом, в общей сложности он перевел 718 тысяч 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре волонтёры помогают переходить пенсионерам на «цифру»
Вартовчанка дважды обманула налоговую
Дом погорельцев из Нижневартовска эксперты признали пригодным к проживанию
Экс-главу Советского района следователи Югры выпустили под залог
В Сургутском районе создадут производство по выпуску сварных труб
На трассе ХМАО автобус с вахтовиками протаранил «КамАЗ»
В Тюмени после ремонта открылся центральный офис Сбербанка
В Ханты-Мансийске безработная за плату обещала не размещать интимфото девушки
В Ханты-Мансийске общественники прошлись по магазинам бытовой техники
Трое жителей Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников из Сети
Победители Финала Кубка России по спортивному туризму стали югорчане
В Мегионе строитель зарплату за июнь получил в сентябре
В Югре реализуют проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Переписка со знакомой в ВКонтакте стоила 11 тысяч рублей югорчанке
Нижневартовск проведёт Всероссийские соревнования по спортивной акробатике
В Югре на четверть увеличился рост заболевания гриппом и ОРВИ
В Югре стартовал конкурс детских работ «Благословляю Вас, леса!»
Пенсионерка из Нефтеюганска доверила пароли и коды мошенникам
Ханты-Мансийск присоединился к проекту «Карта возможностей особого ребенка»
В Югорске хозяйка лишней квартиры перевела деньги мошенникам
Фестиваль «Дух огня» помог щенку из Югры найти хозяина
В школах Нижневартовска продлили карантин
В Ханты-Мансийске на закрытии «Духа огня» «Золотая тайга» досталась французскому режиссёру
Ссора с женой заставила сесть пьяным за руль сургутянина
Лучшим электромонтёром УрФО признан югорчанин
Девушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Ханты-Мансийске за сутки выпала полумесячная норма осадков
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки