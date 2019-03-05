Житель Югорска «подарил» брокеру 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-05T14:40:55+03:00

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Попытки заработать на бирже не увенчались успехом у начинающего брокера. Мужчина лишился крупной суммы денег, попав на уловки мошенников.

Накануне, в дежурную часть полиции Советского района обратился 45-летний житель Югорска по факту хищения у него свыше 700 тысяч рублей обманным путем.

В конце декабря 2018 года мужчина оставил заявку на сайте одного из банков в Интернете для дальнейшего зарабатывания денег на бирже по обмену валютных средств. Спустя несколько часов ему позвонил неизвестный, который представился специалистом данного банка и предложил помощь в регистрации.

Для верификации на сайте банка мужчине необходимо было наличие 18 тысяч рублей и установка программы для получения удаленного доступа к его компьютеру. Далее заявитель перевёл 17 тысяч 500 рублей. На протяжении всего времени его курировал менеджер банка, который помогал осуществлять торги на бирже. Также, будучи введенным в заблуждение и считая, что он выиграет, мужчина периодически переводил определенные суммы денег на покупку мнимых акций. Таким образом, в общей сложности он перевел 718 тысяч 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU