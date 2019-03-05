2019-03-05T13:57:00+03:00
Общество

Экс-главу Советского района следователи Югры выпустили под залог

Чиновник уже дважды стал фигурантом уголовного дела
Алена Кульмухаметова
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Экс-главу Советского района следователи Югры выпустили под залог. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЭкс-главу Советского района следователи Югры выпустили под залог. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Бывшего главу Советского района обвиняют в превышении должностных полномочий. По его вине испарились 9 миллионов рублей.

По версии следственного комитета Югры, в 2012 году Удинцев, являясь главой Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры потребовал от начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации Советского района подписать акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по строительству сетей телефонизации. Дело касалось объекта строительства «Инженерные сети к комплексу индивидуальной жилой застройки мкр. Картопья-1 в г. Советский Советского района ХМАО-Югры». Работы выполнены не были, но после подписания указанных документов деньги в сумме свыше 9 миллионов рублей были перечислены на счет одного из акционерных обществ..

Как сообщалось ранее, Югорским межрайонным следственным отделом в отношении экс-чиновника уже расследуется уголовное дело. В период с декабря 2013 года по январь 2014 года он организовал перечисление денег из бюджета района в сумме свыше 21 миллиона рублей на расчетный счет Фонда «Жилище», учредителем которого является администрация Советского района. После чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора Фонда перечислить деньги на расчетный счет ООО «Отделстрой», откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании.

Кроме того, в рамках расследуемых в отношении Удинцева еще двух уголовных дел, возбужденных в 2019 году, ему инкриминируется совершение в 2015 году двух преступлений, в результате которых ООО «Отделстрой» понесло убытки в сумме свыше 70 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовным делам, соединенным в одно производство, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении Удинцева избрана мера пресечения – залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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