2019-03-05T13:48:18+03:00
Общество

В Сургутском районе создадут производство по выпуску сварных труб

Будет создано около 500 новых рабочих мест
Алена Кульмухаметова
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Дальнейшие шаги по строительству производства по выпуску сварных труб нефтяного сортамента обсудили участники рабочей встречи, которая состоялась в Сургуте под председательством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева.

В ней приняли участие директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев, генеральный директор фонда развития Роман Генкель, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, представители руководства компаний «Северсталь» и «Tenaris».

Проект реализуется в соответствии с дорожной картой, утвержденной в декабре 2018 года.

В течение двух лет в Сургутском районе планируется организовать производство по выпуску сварных труб нефтяного сортамента мощностью 300 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 240 миллионов долларов. Благодаря этому, в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест.

Соответствующее генеральное соглашение было заключено в июле 2018 года между правительством автономного округа и компанией «Северсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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