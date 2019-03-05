В Сургутском районе создадут производство по выпуску сварных труб
Дальнейшие шаги по строительству производства по выпуску сварных труб нефтяного сортамента обсудили участники рабочей встречи, которая состоялась в Сургуте под председательством заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева.
В ней приняли участие директор окружного департамента промышленности Кирилл Зайцев, генеральный директор фонда развития Роман Генкель, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, представители руководства компаний «Северсталь» и «Tenaris».
Проект реализуется в соответствии с дорожной картой, утвержденной в декабре 2018 года.
В течение двух лет в Сургутском районе планируется организовать производство по выпуску сварных труб нефтяного сортамента мощностью 300 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 240 миллионов долларов. Благодаря этому, в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест.
Соответствующее генеральное соглашение было заключено в июле 2018 года между правительством автономного округа и компанией «Северсталь».
ИСТОЧНИК KP.RU