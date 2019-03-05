СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-05T13:44:48+03:00

На трассе ХМАО автобус с вахтовиками протаранил «КамАЗ». Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

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ДТП произошло сегодня утром на трассе в Нефтеюганском районе. Автобус, перевозивший вахтовиков, столкнулся с «КамАЗом» с цистерной.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в дорожной аварии, произошедшей в Нефтеюганском районе на 800 км трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» пострадали два человека - водитель большегруза и один из пассажиров автобуса.

Пострадал водитель КАМАЗа. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

ДТП случилось около 11 часов утра около Товарного парка. Установлено, на трассе столкнулись вахтовый автобус и КАМАЗ с прицепом автоцистерны. Отмечается, что автобус перевозил более 50 человек.

Из-за данной аварии на 800-м км трассы Р-404 в Югре перекрывали движение транспорта. С 14:05 по местному времени проезд по дороге восстановлен в полном объеме.

Пострадал один вахтовик. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

Напомним, трассу Р-404 в Нефтеюганском районе прозвали дорогой смерти. В канун нового 2019 года там также столкнулся автобус, перевозивший вахтовиков, с большегрузом. Были погибшие и пострадавшие. На этой же трассе погибли юные гимнасты из Нефтеюганска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/695466" frameborder="0"></iframe> В ХМАО автобус в вахтовиками врезался в КамАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU