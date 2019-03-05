В Ханты-Мансийске безработная за плату обещала не размещать интимфото девушки
Злоумышленицу вычислили полицейские
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Чужой ник в соцсети не помог уйти от полицейских жительнице Ханты-Мансийска. Под другим именем женщина пыталась заработать.
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась местная жительница с просьбой привлечь к ответственности злоумышленницу, которая вымогала у нее деньги.
Выяснилось, что 30-летняя неработающая женщина под чужим ником в социальной сети «Одноклассники» требовала от девушки 5 000 рублей под предлогом неопубликования фотографий интимного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
Безработной женщине грозит лишение свободы до четырёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU