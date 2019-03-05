В Ханты-Мансийске общественники прошлись по магазинам бытовой техники

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-05T12:47:23+03:00

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Народные контролеры окружной столицы Югры проверяли наличие доступность продажи приставок для цифрового телевидения в специализированных магазинах электробытовой техники и замеряли их стоимостной диапазон.

Рейд прошел по четырем специализированным магазинам города. В целом, приставки для цифрового ТВ были везде. Как известно в столице Югры в первые дни лета прекратится вещание аналогового телевидения. Чтобы декодировать сигнал для телевизора, необходимо специализированное оборудование.

Что касается наличия приставок, то они имеются во всех специализированных магазинах города в количестве от 15 до 80 штук. Интервал цен колеблется от 899 до 2150 рублей. Средняя цена от 1700 до 1800. К сожалению, не во всех магазинах есть доступные приставки по цене в пределах 1000 рублей.

Как отметил управляющий одного из электронно-бытовых ритейлов, у них были доступные приставки, но они разошлись за считанные дни. И не осталось даже на складе под заказ, поскольку это оборудование очень пользуется спросом.

Напомним, отключение полное аналогового ТВ запланировано на 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU