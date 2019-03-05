Трое жителей Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников из Сети

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-05T12:36:28+03:00

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В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратились несколько жителей окружной столицы с заявлениями о мошенничестве.

Так, 43-летний мужчина пытался арендовать жилье. Позвонив арендодателю по номерам телефонов, зарегистрированных в Пермском крае, указанным в объявлении, он перечислил 7500 рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

Уже по отлаженной схеме действовали злоумышленники из Московской области. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они принудили 61-летнюю жительницу Ханты-Мансийска сообщить им номер банковской карты и СМС-код, пришедший ей на телефон. В результате мошеннических действий женщина лишилась около 6000 рублей.

При покупке пиломатериалов, объявление о продаже которых было размещено на интернет-сайте, 21-летний житель Ханты-Мансийска отдал злоумышленникам более 6000 рублей. Однако материалы он не получил, а злоумышленники, чей номер телефона зарегистрирован в Тюменской области, перестали выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU