Трое жителей Ханты-Мансийска стали жертвами мошенников из Сети
В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратились несколько жителей окружной столицы с заявлениями о мошенничестве.
Так, 43-летний мужчина пытался арендовать жилье. Позвонив арендодателю по номерам телефонов, зарегистрированных в Пермском крае, указанным в объявлении, он перечислил 7500 рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.
Уже по отлаженной схеме действовали злоумышленники из Московской области. Представившись сотрудниками службы безопасности банка, они принудили 61-летнюю жительницу Ханты-Мансийска сообщить им номер банковской карты и СМС-код, пришедший ей на телефон. В результате мошеннических действий женщина лишилась около 6000 рублей.
При покупке пиломатериалов, объявление о продаже которых было размещено на интернет-сайте, 21-летний житель Ханты-Мансийска отдал злоумышленникам более 6000 рублей. Однако материалы он не получил, а злоумышленники, чей номер телефона зарегистрирован в Тюменской области, перестали выходить на связь.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU