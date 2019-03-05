СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-05T12:26:16+03:00

Победители Финала Кубка России по спортивному туризму стали югорчане. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Среди участников 10 мастеров спорта и 23 кандидата в мастера спорта

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В Нягани подвели итоги Финала Кубка России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Мероприятие состоялось на базе центра «Патриот».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из шести регионов — Челябинской, Свердловской и Вологодской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Марий Эл. Среди участников 10 мастеров спорта и 23 кандидата в мастера спорта.

По данным «ЮграМегаСпорт», в командном зачете соревнований победу праздновала команда хозяев, Ханты-Мансийского автономного округа, набрав общее количество 1767 очков. Второе место у представителей Свердловской области - 1621 очко. Бронза у спортсменов Челябинской области - 885 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU