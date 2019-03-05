В Мегионе строитель зарплату за июнь получил в сентябре
Прокуратура города Мегион провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «КомплектМонтажСтрой». Работник получил зарплату после вмешательства правоохранительных органов.
Выяснилось, что работнику заработная плата за июнь 2018 года в размере 56 тысяч рублей выплачена руководителем общества лишь в сентябре 2018 года.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.
В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы.
Результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU