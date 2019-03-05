2019-03-05T12:00:14+03:00
Общество

В Мегионе строитель зарплату за июнь получил в сентябре

Прокуратура занялась проверкой на предприятии
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе строитель зарплату за июнь получил в сентябре. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Мегионе строитель зарплату за июнь получил в сентябре. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура города Мегион провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «КомплектМонтажСтрой». Работник получил зарплату после вмешательства правоохранительных органов.

Выяснилось, что работнику заработная плата за июнь 2018 года в размере 56 тысяч рублей выплачена руководителем общества лишь в сентябре 2018 года.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица.

В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы.

Результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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