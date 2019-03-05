2019-03-05T11:53:25+03:00
Общество

В Югре реализуют проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Трассы приведут в нормативное состояние
Алена Кульмухаметова
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Делегация Югры приняла участие в совещании, посвящённому улучшению дорожной сети регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Впервые проектная команда собралась в полном составе в Подмосковье – это делегации 83 субъектов России.

Национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Одним из главных результатов комплекса мероприятий должно стать приведение в нормативное состояние 85% дорожной сети агломераций, а также 50%-ное снижение количества мест концентрации ДТП.

В Югре разработка региональной составляющей национального проекта была начата в июне 2018 года, в августе уже утвержден паспорт портфеля проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Его реализация началась в декабре прошлого года.

В январе 2019 года Федеральным дорожным агентством согласована программа дорожной деятельности автономного округа, а также Ханты-Мансийской, Сургутской и Нижневартовской агломераций на период 2019-2024 годы, которая является основным инструментом реализации регионального проекта. Программой дорожной деятельности определены перечни участков дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние, и соответствующие виды работ на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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