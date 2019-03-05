Переписка со знакомой в ВКонтакте стоила 11 тысяч рублей югорчанке
Страничка в социальной сети была взломана
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Дорого вышло общение жительнице Березовского района в соцсети со своей знакомой. Деньги ушли мошенникам.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 31-летняя жительница Берёзовского района перевела злоумышленникам 11500 рублей. Женщина переписывалась со своей знакомой в социальной сети «ВКонтакте», которая попросила занять денег. Заявительница перевела требуемую сумму на указанные в сообщении банковские реквизиты. Позвонить подруге и уточнить дошли ли деньги, югорчанка догадалась только после перевода. Женщина узнала, что страница знакомой была взломана, и она стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU