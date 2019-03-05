Нижневартовск проведёт Всероссийские соревнования по спортивной акробатике
Нижневартовск станет местом проведения Всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Чёрное золото Приобья». Открытие состоится 8 марта на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия».
Как сообщили в департаменте социальной политики города, предварительные заявки за звание сильнейших спортсменов на турнир подали 320 человек из 18 городов России.
На протяжении трех дней акробаты продемонстрируют балансовые и комбинированные упражнения. Мастерство в ловкости и гибкости акробаты представят в пяти видах: мужские, женские и смешанные пары, тройки и четверки.
Добавим, что турнир является одним из самых значимых для региона, имеющим богатую и давнюю историю.
ИСТОЧНИК KP.RU