2019-03-05T11:31:17+03:00
Спорт

Нижневартовск проведёт Всероссийские соревнования по спортивной акробатике

Турнир является одним из самых значимых для региона
Алена Кульмухаметова
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Нижневартовск проведёт Всероссийские соревнования по спортивной акробатике. Фото с сайт администрации города НижневартовскНижневартовск проведёт Всероссийские соревнования по спортивной акробатике. Фото с сайт администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск станет местом проведения Всероссийских соревнований по спортивной акробатике «Чёрное золото Приобья». Открытие состоится 8 марта на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия».

Как сообщили в департаменте социальной политики города, предварительные заявки за звание сильнейших спортсменов на турнир подали 320 человек из 18 городов России.

На протяжении трех дней акробаты продемонстрируют балансовые и комбинированные упражнения. Мастерство в ловкости и гибкости акробаты представят в пяти видах: мужские, женские и смешанные пары, тройки и четверки.

Добавим, что турнир является одним из самых значимых для региона, имеющим богатую и давнюю историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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