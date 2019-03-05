В Югре на четверть увеличился рост заболевания гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-05T11:00:10+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе на карантин продолжают закрывать учебные заведения. Накануне в Нижневартовске в школах продлены карантинные мероприятия.

По данным специалистов Роспотребнадзора ХМАО-Югры, с 25 февраля по 03 марта заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре на 23,49% выше недельного эпидемического порога.

Чаще всего болеют дети от трёх лет. Только за прошедшую неделю были разобщены один колледж в Лангепасе, полностью закрыто 17 детсадов: 10 в Лангепасе, два в Сургуте, один в Кондинском районе, три в Сургутском районе, один в Ханты-Мансийском районе, частично закрыто 18 групп в 11 детсадах. Полностью закрыто 69 школ: 38 в Нижневартовске, шесть в Лангепасе, две в Сургуте, одна Сургутском районе, две в Ханты-Мансийском районе, 18 в Октябрьском районе, две в Березовском районе. Закрыто 15 классов в 9 школах.

Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается Кондинском, Сургутском, Октябрьском, Берёзовском районах, городах Нефтеюганск, Покачи, Нижневартовск, Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU