В Югре стартовал конкурс детских работ «Благословляю Вас, леса!»
Открытый XII окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!» стартовал в Югре.
По информации организаторов, участие в конкурсе могут принять учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, члены школьных лесничеств и экологических объединений, а также руководители детско-юношеских объединений, кружков, клубов эколого-лесохозяйственной направленности Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов Российской Федерации.
Конкурс проводится в нескольких номинациях. Для детей и подростков: учебно-исследовательские работы; творческие исследовательские проекты; литературно-художественное и декоративно-прикладное творчество; наглядная агитация. Специалистам организаций и учреждений предлагают представить на суд жюри социальные проекты, сценарии открытых учебных мероприятий, а также сценарии и видеоролики агитационных бригад в форме театрализованной постановки.
Индивидуальные или коллективные работы принимаются в период с февраля по октябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU