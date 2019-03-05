2019-03-05T10:43:25+03:00
Общество

В Югре стартовал конкурс детских работ «Благословляю Вас, леса!»

Он проводится в нескольких номинациях
Алена Кульмухаметова
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Открытый XII окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!» стартовал в Югре.

По информации организаторов, участие в конкурсе могут принять учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, члены школьных лесничеств и экологических объединений, а также руководители детско-юношеских объединений, кружков, клубов эколого-лесохозяйственной направленности Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов Российской Федерации.

Конкурс проводится в нескольких номинациях. Для детей и подростков: учебно-исследовательские работы; творческие исследовательские проекты; литературно-художественное и декоративно-прикладное творчество; наглядная агитация. Специалистам организаций и учреждений предлагают представить на суд жюри социальные проекты, сценарии открытых учебных мероприятий, а также сценарии и видеоролики агитационных бригад в форме театрализованной постановки.

Индивидуальные или коллективные работы принимаются в период с февраля по октябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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