Пенсионерка из Нефтеюганска доверила пароли и коды мошенникам
Полицейские Югры ежедневно регистрируют преступления, связанные с кражи денег с банковских карт.
Так, 61-летняя жительница Нефтеюганска стала жертвой мошенников, пытаясь продать шубу в Интернете. Пенсионерке позвонила потенциальная покупательница и сообщила, что готова приобрести товар и перевести необходимую сумму электронным переводом. Потерпевшая выполнила просьбу и предоставила данные банковской карты, в том числе CVV код, находящийся на обороте.
Позднее «покупательнице» для подтверждения операции понадобились коды, приходившие на сотовый телефон потерпевшей. В результате местная жительница лишилась 4500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU