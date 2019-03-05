Пенсионерка из Нефтеюганска доверила пароли и коды мошенникам

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-05T10:39:54+03:00

Про уловки преступников она не слышала

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Полицейские Югры ежедневно регистрируют преступления, связанные с кражи денег с банковских карт.

Так, 61-летняя жительница Нефтеюганска стала жертвой мошенников, пытаясь продать шубу в Интернете. Пенсионерке позвонила потенциальная покупательница и сообщила, что готова приобрести товар и перевести необходимую сумму электронным переводом. Потерпевшая выполнила просьбу и предоставила данные банковской карты, в том числе CVV код, находящийся на обороте.

Позднее «покупательнице» для подтверждения операции понадобились коды, приходившие на сотовый телефон потерпевшей. В результате местная жительница лишилась 4500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU