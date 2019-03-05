2019-03-05T10:36:02+03:00
Общество

Ханты-Мансийск присоединился к проекту «Карта возможностей особого ребенка»

Он реализуется Общественной палатой России
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск присоединился к проекту «Карта возможностей особого ребенка». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск присоединился к проекту «Карта возможностей особого ребенка». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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На здании Ханты-Мансийской четвертой школы теперь размещается «Знак качества». Он подтверждает, что школа успешно прошло проверку общественников и размещена на «Карте возможностей особого ребенка».

Напомним, этот проект реализуется Общественной палатой России. Он создает интерактивную карту с информацией об имеющихся в стране образовательных, досуговых и спортивных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря такому онлайн-сервису - «картавозможностей.рф», родители школьников смогут выбирать образовательные организации, исходя из особенностей ребенка и его личных предпочтений. На сегодняшний день в Югре таких объектов около трехсот.

Сейчас в общеобразовательном учреждении обучаются 116 детей-инвалидов. Специально для них адаптирована школьная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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