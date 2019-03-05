Ханты-Мансийск присоединился к проекту «Карта возможностей особого ребенка»
На здании Ханты-Мансийской четвертой школы теперь размещается «Знак качества». Он подтверждает, что школа успешно прошло проверку общественников и размещена на «Карте возможностей особого ребенка».
Напомним, этот проект реализуется Общественной палатой России. Он создает интерактивную карту с информацией об имеющихся в стране образовательных, досуговых и спортивных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря такому онлайн-сервису - «картавозможностей.рф», родители школьников смогут выбирать образовательные организации, исходя из особенностей ребенка и его личных предпочтений. На сегодняшний день в Югре таких объектов около трехсот.
Сейчас в общеобразовательном учреждении обучаются 116 детей-инвалидов. Специально для них адаптирована школьная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU