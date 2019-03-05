В Югорске хозяйка лишней квартиры перевела деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-05T09:58:53+03:00

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Пенсионерка из Югорска стала жертвой мошенников из-за собственной доверчивости. Желая получить обещанный аванс, она выполнила все указания преступников.

Как сообщили в полиции города Югорск, к ним обратилась 82-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что хотела сдать в аренду собственную квартиру. После того, как объявление о сдаче квартиры было размещено на сайте, югорчанке поступил звонок от неизвестной женщины.

Звонившая предложила перевести на карту предоплату в размере 35 тысяч рублей, чтобы быть уверенной в брони данного жилья. Далее по указанию якобы арендатора пенсионерка проследовала к банкомату и в ходе телефонного разговора по инструкции мошенников перевела 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU