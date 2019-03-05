2019-03-05T09:53:12+03:00
Общество

Фестиваль «Дух огня» помог щенку из Югры найти хозяина

Мероприятие посетили гости из 16 стран мира
Алена Кульмухаметова
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Фестиваль «Дух огня» помог щенку из Югры найти хозяина. Фото с сайта pixabay.comФестиваль «Дух огня» помог щенку из Югры найти хозяина. Фото с сайта pixabay.com
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Кинокритик и куратор Борис Нелепо в день открытия в Ханты-Мансийске 17-го Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» нашёл бездомного щенка. Пройти мимо бедолаги кинокритик и гость фестиваля не смог и разместил пост в социальных сетях.

Об этом забавном случае рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

- В фестивальную ночь Борис Нелепо нашел потерявшегося щенка и разместил эту информацию в соцсетях. Собака нашла своих хозяев, которые взяли питомца в семью. Нашего «фестивального» щенка зовут Шнурок. Спасибо «Духу огня» за эту добрую, милую историю!

Добавим, что закрытие кинофестиваля состоялось накануне, 4 марта в окружной столице Югры. При этом показ дебютных фильмов в рамках "Духа огня" будет продолжен по 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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