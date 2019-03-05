В школах Нижневартовска продлили карантин

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-05T09:41:38+03:00

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В Нижневартовске принято решение о продлении карантина в образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта до 10 марта включительно. Проведение культурных мероприятий в закрытых помещениях также приостановлено.

Как сообщили в администрации города, в городе с 25 февраля по 3 марта зарегистрировано 3505 случаев заболевания ОРВИ и 10 случаев заболевания гриппом.

По информации ТО Управления Роспотребнадзора в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе, число заболевших сократилось на 11,3%, однако показатель заболеваемости за неделю превысил пороговый уровень на 31,9%.

Горожанам в эпидсезон рекомендуют не посещать общественные места: торгово-развлекательные комплексы, магазины, общественные центры, заменить общественный транспорт пешими прогулками к месту работы и обратно, при необходимости использовать медицинские маски для защиты органов дыхания, регулярно мыть руки. Важно при появлении симптомов заболеваний не заниматься самолечением, а своевременно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU