2019-03-05T09:14:05+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске на закрытии «Духа огня» «Золотая тайга» досталась французскому режиссёру

Гости и участники простились с кинофестивалем
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске на закрытии «Духа огня» «Золотая тайга» досталась французскому режиссёру. Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске на закрытии «Духа огня» «Золотая тайга» досталась французскому режиссёру. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

В рамках фестиваля в режиме онлайн шли трансляции концертных программ и лекций, которые посмотрели около 800 тысяч человек – эту статистику значительно пополнили лекции «Академии «Арзамас» и проекта «Читалкин». Количество онлайн зрителей с каждым годом растет. Впервые трансляция церемонии открытия фестиваля состоялась на портале Культура.рф. Количество зрителей в кинотеатрах составило более 40 тысяч, и оно увеличится за счет «Эха» фестиваля.

По решению международного жюри главного приза кинофестиваля «Золотой тайги» удостоена картина «София Антиполис» французского режиссера Виржиля Вернье. «Серебряную тайгу» жюри присудило фильму «Туманность мёртвой лошади» турецкого режиссера Тарыка Акташа. «Бронзовая тайга» досталась аж двум кинолентам - «Еще раз снова» режиссера Ромины Паулы из Аргентины и «Адам и Эвелин» Андреаса Гольдштайна из Германии.

«Я очень рад, что наша дружба продолжается. И горжусь, что за 17 лет мы друг другу не надоели. Фестиваль – это ручная, экспериментальная работа. Спасибо всем, кто тратит свое время, талант, жизнь, чтобы этот фестиваль получался. Он может получиться, а может остыть, может набрать температуру, жара, огня. Но всегда его кто-то делает. Огромное спасибо спонсорам – без них ничего бы не было. Спасибо и людям, у которых нет ничего кроме любви к кино и искусству. Всем колоссальное спасибо!», - обратился президент кинофестиваля Сергей Соловьев.

Символическим хлопком режиссерской «хлопушки» Сергей Соловьёв и губернатор Югры Наталья Комарова ознаменовали окончание 17-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югорске хозяйка лишней квартиры перевела деньги мошенникам
Фестиваль «Дух огня» помог щенку из Югры найти хозяина
В школах Нижневартовска продлили карантин
Ссора с женой заставила сесть пьяным за руль сургутянина
Лучшим электромонтёром УрФО признан югорчанин
Девушке из Нефтеюганска грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
В Ханты-Мансийске за сутки выпала полумесячная норма осадков
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки
Голодный сургутянин пытался обокрасть супермаркет
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 14 человек
В Югре за неделю задержаны 132 нетрезвых водителя
В Нижневартовске рецидивист вынес из чужой квартиры телевизор
В Нефтеюганске пожарные вынесли из полыхающей пятиэтажки мужчину
Погода в Югре 5 марта: облачно и небольшой снег
В Когалыме на родину выдворили 10 нелегальных мигрантов
В Югре строительную фирму обвиняют в сокрытии от налоговой 33 миллионов рублей
В ХМАО дан старт Кубку России по спортивному туризму
В Сургуте рядом с детским садом «Искорка» обнаружили двух голых окровавленных мужчин
Автоинспекторы Югры за неделю раскрыли четыре угона автомобилей
В Ханты-Мансийске появился новый этно-тур «Живая легенда Югры»
В Когалыме усилят работы по очистке снега
Всевдопокупатель с «Авито» снял с карты продавца из Сургута 200 тысяч рублей
В ближайшие сутки неблагоприятная погода в Югре не изменится
В Когалыме с наркотиками задержали юношу
Фестивальная ночь собрала 2000 жителей Югры
В Нижневартовске за мошенничество задержана главный бухгалтер фирмы
В Когалыме ограничат движение транспорта
Югорские биатлонисты взяли «золото» и «серебро» на Универсиаде-2019