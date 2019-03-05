В Ханты-Мансийске на закрытии «Духа огня» «Золотая тайга» досталась французскому режиссёру

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-05T09:14:05+03:00

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Накануне в Ханты-Мансийске подвели итоги XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

В рамках фестиваля в режиме онлайн шли трансляции концертных программ и лекций, которые посмотрели около 800 тысяч человек – эту статистику значительно пополнили лекции «Академии «Арзамас» и проекта «Читалкин». Количество онлайн зрителей с каждым годом растет. Впервые трансляция церемонии открытия фестиваля состоялась на портале Культура.рф. Количество зрителей в кинотеатрах составило более 40 тысяч, и оно увеличится за счет «Эха» фестиваля.

По решению международного жюри главного приза кинофестиваля «Золотой тайги» удостоена картина «София Антиполис» французского режиссера Виржиля Вернье. «Серебряную тайгу» жюри присудило фильму «Туманность мёртвой лошади» турецкого режиссера Тарыка Акташа. «Бронзовая тайга» досталась аж двум кинолентам - «Еще раз снова» режиссера Ромины Паулы из Аргентины и «Адам и Эвелин» Андреаса Гольдштайна из Германии.

«Я очень рад, что наша дружба продолжается. И горжусь, что за 17 лет мы друг другу не надоели. Фестиваль – это ручная, экспериментальная работа. Спасибо всем, кто тратит свое время, талант, жизнь, чтобы этот фестиваль получался. Он может получиться, а может остыть, может набрать температуру, жара, огня. Но всегда его кто-то делает. Огромное спасибо спонсорам – без них ничего бы не было. Спасибо и людям, у которых нет ничего кроме любви к кино и искусству. Всем колоссальное спасибо!», - обратился президент кинофестиваля Сергей Соловьев.

Символическим хлопком режиссерской «хлопушки» Сергей Соловьёв и губернатор Югры Наталья Комарова ознаменовали окончание 17-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

ИСТОЧНИК KP.RU