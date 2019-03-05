Ссора с женой заставила сесть пьяным за руль сургутянина
Уголовное дело за нетрезвое вождение возбуждено в отношении жителя посёлка Белый Яр Сургутского района.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце прошлого года в поселке Белый Яр сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена автомашина «Тойота» для проверки документов. За рулём оказался 32-летний нетрезвый сургутянин. От медицинского освидетельствования он отказался.
Полицейскими было установлено, что в июле 2018 года задержанный уже привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Он был лишён права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.
Кроме того, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Злоумышленник пояснил, что, выпив пиво, на арендованной машине он поехал мириться с женой, с которой поругался накануне.
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» направлено в суд.
В Сургутском районе задержали пьяного водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU