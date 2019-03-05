СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-05T09:04:05+03:00

Ссора с женой заставила сесть пьяным за руль сургутянина. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина был не раз судим [ВИДЕО]

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Уголовное дело за нетрезвое вождение возбуждено в отношении жителя посёлка Белый Яр Сургутского района.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце прошлого года в поселке Белый Яр сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена автомашина «Тойота» для проверки документов. За рулём оказался 32-летний нетрезвый сургутянин. От медицинского освидетельствования он отказался.

Полицейскими было установлено, что в июле 2018 года задержанный уже привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде. Он был лишён права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Кроме того, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Злоумышленник пояснил, что, выпив пиво, на арендованной машине он поехал мириться с женой, с которой поругался накануне.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/695401" frameborder="0"></iframe> В Сургутском районе задержали пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU