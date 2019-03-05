Лучшим электромонтёром УрФО признан югорчанин

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-05T08:51:46+03:00

Конкурс проходил в три этапа

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В минувшую пятницу в Свердловской области прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтер».

Как сообщает портал правительства Югры, за звание лучшего в этом году боролись 16 работников крупнейших организаций промышленности и энергетики Уральского федерального округа, а также 15 студентов.

Среди работников предприятий первое место завоевал начальник оперативно – диспетчерской службы Советского филиала АО «ЮРЭСК» Андрей Саубанов.

Конкурс проходил в три этапа. Кроме выполнения традиционных теоретических и практических заданий участники состязаний продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи.

Добавим, что в конкурсе традиционно участвуют все шесть регионов Уральского федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU