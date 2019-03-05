Лучшим электромонтёром УрФО признан югорчанин
В минувшую пятницу в Свердловской области прошел заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший электромонтер».
Как сообщает портал правительства Югры, за звание лучшего в этом году боролись 16 работников крупнейших организаций промышленности и энергетики Уральского федерального округа, а также 15 студентов.
Среди работников предприятий первое место завоевал начальник оперативно – диспетчерской службы Советского филиала АО «ЮРЭСК» Андрей Саубанов.
Конкурс проходил в три этапа. Кроме выполнения традиционных теоретических и практических заданий участники состязаний продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи.
Добавим, что в конкурсе традиционно участвуют все шесть регионов Уральского федерального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU